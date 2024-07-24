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الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 11:26
تعيين العميد نائيني متحدثا باسم الحرس الثوري
وتم تعيين العميد رمضان شريف، الذي كان مسؤولاً عن هذا المنصل في الحرس الثوري رئيسًا لمركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس التابع للحرس الثوري بقرار من اللواء سلامي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1149627
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