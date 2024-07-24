تعيين العميد نائيني متحدثا باسم الحرس الثوري

وتم تعيين العميد رمضان شريف، الذي كان مسؤولاً عن هذا المنصل في الحرس الثوري رئيسًا لمركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس التابع للحرس الثوري بقرار من اللواء سلامي.