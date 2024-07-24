رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: سيتم إطلاق 8 أقمار اصطناعية هذا العام

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، شرح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية "حسن سالارية" تفاصيل البرنامج الفضائي الايراني للعام الايراني الحالي ( 20 اذار/مارس 2024--20 اذار/مارس 2025).



واشار سالارية الى ان جزء من برنامج منظمة الفضاء الايرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام IOT ضيق النطاق لمنظومة الاقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة الشهيد الحاج قاسم سليماني، توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6 ، شراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.



واضاف بأن الآن الاقمار الاصطناعية ناهيد 3، بارس 3، بارس 2 ونسخة مطورة من بارس 1 و قمرين راداريين قيد التطوير.



كما يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على القمر الاصطناعي بارس 2 والنسخة المطورة من بارس 1 معربا عن امله في أن يتم ازاحة الستار عنهما وأن يكونا جاهزين للإطلاق هذا العام.



وذكر ان جزء آخر من البرنامج يتعلق بتطوير صناعة الفضاء في القطاع الدولي عبر التعاقد على تصميم وبناء العينات القادمة من أقمار الاستشعار بدقة تصوير أفضل من القمر الاصطناعي خيام،وايضا توفير أقمار الاتصالات بالتعاون مع القطاع الخاص والتفاوض لإبرام عقد نقل المعرفة بتصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية في الفئات التي ليس لديها القدرة الداخلية.



كما أفاد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية خططها بأنه من المقرر إطلاق ما مجموعه 6 الى 8 أقمار اصطناعية لهذا العام من بينها اقمار :"كوثر" ، "ظفر 2" و" طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية واجنبية مزودة بمنصات اطلاق.



واضاف ان منظمة الفضاء الإيرانية تخطط هذا العام أيضا لإنشاء نظام مراقبة فضائي، وقاعدة إطلاق، واستكمال محطتي سلماس وشناران الأرضيتين، وتصميم وبناء محطة بحرية تتعلق بتطوير البنية التحتية الفضائية.