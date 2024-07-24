العفو الدولية تحذر واشنطن من استمرار نقل الأسلحة للاحتلال

وحذرت المنظمة في بيان صحفي، الولايات المتحدة الأمريكية من أن استمرار عمليات نقل الأسلحة “سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة”.



وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين: “حصلت الحكومة الأمريكية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة”.



وأضاف: “استخدمت الحكومة الإسرائيلية الأسلحة الأمريكية في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأمريكية”.



ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية “قررت أنه من غير المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي”.



وحث أوبراين، الرئيس بايدن على إنهاء تواطؤ الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، قائلاً: “على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فورا”.