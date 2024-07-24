الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تطالب برد دولي حازم على تصنيف الاحتلال لـ الأونروا كمنظمة إرهابية

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذا القرار يؤكد الطبيعة الإرهابية والوحشية للاحتلال، ويشكل تحدياً غير مسبوق للمجتمع الدولي واستهتاراً بمنظماته الأممية، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة طبيعية لترك الاحتلال يمارس جرائمه وإرهابه بعيداً عن أي محاسبة وعقاب.



وأكدت الهيئة أن هذا القرار الباطل للاحتلال لن يقوض الأونروا التي تشكل شاهداً حياً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي والدول الأوروبية على وجه الخصوص إلى الرد بصورة حازمة واتخاذ قرارات وإجراءات فعالة تؤكد الوقوف إلى جانب الأونروا واستمرار دعمها مادياً وسياسياً حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها في خدمة الشعب الفلسطيني حتى إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير.