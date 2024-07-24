"بلومبرغ": الديمقراطيون يضعون اللمسات الأخيرة على خطة ترشيح هاريس

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يتم إجراء نداء الأسماء الافتراضي في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على نتيجة حملة انتخابية استمرت 32 ساعة، فازت فيها هاريس بدعم أغلبية المندوبين من دون ظهور أي منافس.

وقال زعماء الحزب إن فكرة التصويت الافتراضي ظهرت في أيار/مايو الماضي لضمان حصول التذكرة الديمقراطية على الوقت الكافي للظهور على ورقة الاقتراع في عدة ولايات لديها مواعيد نهائية مبكرة لتقديم الطلبات، وتجتمع لجنة قواعد المؤتمر لاستكمال هذه العملية يوم الأربعاء، وهي العقبة الأخيرة المتبقية أمام إجراء التصويت.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد شكّك في فرص فوز نائبته كامالا هاريس، بعد ترشّحها لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة خلفاً له، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ووصف المرشّح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، هاريس، بأنها "أسوأ بمليون مرّة من بايدن"، معقباً أنّها "ليست بقوّة ترامب".

ودعا دي فانس هاريس إلى الانسحاب من سباق الرئاسة، بحجّة أنّها خدعت الأميركيين بشأن قدرة جو بايدن العقلية على أن يكون رئيساً وكذلك بشأن ترشحه للانتخابات".

بدورها، هاجمت هاريس ترامب في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية في ديلاوير، ولفتت إلى أنّه "شخص متورط بقضايا جنائية وتمّت إدانته"، مضيفةً أنّ "ترامب يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي"، مشيرةً إلى أنّ "ترامب ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة المتوسطة في البلاد".