الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 14:17

"بلومبرغ": الديمقراطيون يضعون اللمسات الأخيرة على خطة ترشيح هاريس

"بلومبرغ": الديمقراطيون يضعون اللمسات الأخيرة على خطة ترشيح هاريس
وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يتم إجراء نداء الأسماء الافتراضي في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على نتيجة حملة انتخابية استمرت 32 ساعة، فازت فيها هاريس بدعم أغلبية المندوبين من دون ظهور أي منافس.
 
وقال زعماء الحزب إن فكرة التصويت الافتراضي ظهرت في أيار/مايو الماضي لضمان حصول التذكرة الديمقراطية على الوقت الكافي للظهور على ورقة الاقتراع في عدة ولايات لديها مواعيد نهائية مبكرة لتقديم الطلبات، وتجتمع لجنة قواعد المؤتمر لاستكمال هذه العملية يوم الأربعاء، وهي العقبة الأخيرة المتبقية أمام إجراء التصويت.
 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد شكّك في فرص فوز نائبته كامالا هاريس، بعد ترشّحها لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة خلفاً له، بحسب وسائل إعلام أميركية.
 
ووصف المرشّح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، هاريس، بأنها "أسوأ بمليون مرّة من بايدن"، معقباً أنّها "ليست بقوّة ترامب".
 
ودعا دي فانس هاريس إلى الانسحاب من سباق الرئاسة، بحجّة أنّها خدعت الأميركيين بشأن قدرة جو بايدن العقلية على أن يكون رئيساً وكذلك بشأن ترشحه للانتخابات".
 
بدورها، هاجمت هاريس ترامب في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية في ديلاوير، ولفتت إلى أنّه "شخص متورط بقضايا جنائية وتمّت إدانته"، مضيفةً أنّ "ترامب يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي"، مشيرةً إلى أنّ "ترامب ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة المتوسطة في البلاد".
 
 
رقم : 1149693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
24 تموز 2024
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
24 تموز 2024
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
24 تموز 2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
24 تموز 2024
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
24 تموز 2024
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
23 تموز 2024
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري