الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 15:06

المقاومة تدمر ناقلتي جند للاحتلال جنوبي قطاع غزة.. وتدك "كيسوفيم" "ونتساريم"

المقاومة تدمر ناقلتي جند للاحتلال جنوبي قطاع غزة.. وتدك "كيسوفيم" "ونتساريم"
وأكد مصدر الأربعاء، أنّ المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في تل الهوا والشيخ عجلين قرب محور "نتساريم" في مدينة غزة، والذي تواصل المقاومة استهدافه.
 
وتحدث عن اشتباكات ضارية أخرى تسطرها المقاومة في منطقتي القرارة وبني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع، تصدياً لمحاولات توغل "جيش" الاحتلال.
 
وأضاف أنّ مواجهات عنيفة أخرى يشهدها محورا تل السلطان ووسط البلد في رفح جنوبي القطاع.
 
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" واشتعال النيران فيها وسط بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
 
كتائب شهداء الأقصى من جهتها استهدفت تحشدات آليات الاحتلال بقذائف "الهاون" شرقي مدينة رفح، كما استهدفت تحشدات الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "107"، موثقة ذلك في مقاطع مصورة.
 
الناطق باسم قوات الشهيد عمر القاسم (كتائب المقاومة الوطنية - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، أبو خالد، أعلن عن عدّة عمليات تمّ تنفيذها في قطاع غزة.
 
وأكد أن القوات أوقعت ناقلة جند إسرائيلية في كمين في حي تل السلطان شمال غرب رفح، حيث تم استهدافها بقذيفة مضادة للدروع أصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.
 
وقال إنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم دكّت موقع الاحتلال داخل تجمع "كيسوفيم" العسكري بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وأصابت القذائف أهدافها، مشيراً إلى أنّ "كيسوفيم" يقع شرقي خان يونس ويشكل نقطة إمداد للقوات الإسرائيلية هناك.
 
وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، استهدفت وحدة المدفعية خط إمداد الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل التي أصابت أهدافها.
 
"كمائن الموت"
وأمس، شهدت المحاور الغربية من رفح اشتباكات ضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال.
 
وتحت عنوان "كمائن الموت"، بثّت كتائب القسام مشاهد استدراج جنود الاحتلال إلى كمينين منفصلين داخل مخيم يبنا جنوبي غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، معلنةً إيقاع 14 جندياً بين قتيل وجريح.
 
وأعلنت القسّام استهدافها جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
 
بدورها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية انطلقت من عمق مناطق الوجود الإسرائيلي في مدينة رفح نحو "حوليت" و"ياتيد" و"صوفا" و"أفيشالوم" ومستوطنات "غلاف غزة".
 
رقم : 1149699
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
24 تموز 2024
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
24 تموز 2024
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
24 تموز 2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
24 تموز 2024
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
24 تموز 2024
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
23 تموز 2024
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024
بعد قصفها مبان له..
بعد قصفها مبان له.. 'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية
23 تموز 2024
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
ا ف ب: 173 قتيلا في تظاهرات بنغلادش
23 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية توقع على
الفصائل الفلسطينية توقع على 'إعلان بكين'
23 تموز 2024
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
إقتحام طولكرم ومخيمها وإصابة شاب وتنفيذ حملة تدمير واسعة
23 تموز 2024
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
في اليوم 291 للعدوان.. 77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا
23 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري