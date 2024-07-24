ولايتي لعبد السلام: اليمن أظهر قدرات عالية في نصرة فلسطين.. وجرائم الاحتلال لن تهزمه

وقال ولايتي، خلال الاتصال الأربعاء، إنّ جرائم الصهاينة لن تهزم الشعب اليمني، لكنها تظهر الطبيعة الإجرامية للكيان الإسرائيلي.

ودان ولايتي بشدة الهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي على أهداف مدنية في اليمن، مهددةً حياة المدنيين، ولفت إلى أنها لم تكن من الممكن أن تتم لولا تعاون ودعم الولايات المتحدة، المتواطئة في هذه الجرائم.

وبشأن إسناده غزّة، شدّد ولايتي على أنّ اليمن أظهر امتلاكه قدرات عالية في نصرة فلسطين، وقد سخرها "لخدمة الأمة الإسلامية، وخاصة فلسطين".

بدوره، أكد عبد السلام، خلال الاتصال، أنّ اليمن سيواصل دعمه لفلسطين، وذلك "رغم محاولات الغرب وواشنطن لإطفاء شعلة المقاومة".

وأعرب عبد السلام عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تؤدي دوراً فعّالاً في دعم محور المقاومة.

وفي سياق متصل، أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد علي رضا تنكسيري، أمس، أن ضرب البنى التحتية في اليمن ليس بطولة، والمقاومة في اليمن مستمرة.

وشدّد على أنّ أنصار الله في اليمن مستمرون بمقاومتهم معتمدين على إمكانياتهم وقدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة، نافياً مزاعم أن يكونوا مرتهنين للآخرين.