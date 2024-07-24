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الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 15:18

قوات الاحتلال تنسحب من قلنديا وطوباس ودورا تحت النيران

قوات الاحتلال تنسحب من قلنديا وطوباس ودورا تحت النيران
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد الشاب أحمد نضال أصلان، صباح اليوم، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص "جيش" الاحتلال أثناء الاقتحام، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، 6 منهم بالرصاص الحي، و2 من جراء الاعتداء بالضرب، نقلوا جميعاً إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
 
وفجّر "جيش" الاحتلال منزل الشهيد محمد مناصرة في المخيم، بعد محاصرته وإخلاء المنازل المجاورة له. وكان الشهيد مناصرة قد ارتقى برصاص الاحتلال في شباط/ فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. كما داهم الاحتلال عدة منازل في المخيم وأحدث فيها دماراً واسعاً.
 
شهيد في طوباس.. وإصابة جندي إسرائيلي
وفي طوباس، شمالي شرقي الضفة الغربية، استشهد الشاب عبد الناصر مهند سرحان (23 عاماً)، من مخيم بلاطة، أحد عناصر الضابطة الجمركية، برصاص الاحتلال، وأصيب 2 آخرين، بعد إطلاق الاحتلال النار باتجاه الضابطة الجمركية في المدينة.
 
وكان الاحتلال قد اقتحم المدينة بوحدات خاصة، قبل أن يدفع إليها بتعزيزات عسكرية، وانسحب منها لاحقا.
 
واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين محمد سعيد عبد الرازق وسامح رفيق دراغمة، قبل انسحابها من طوباس.
 
وأكدت مصادرنا أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في طوباس بالضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات ضارية، حيث أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس، أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال مستهدفين قوات المشاة بزخات من الرصاص في محيط المنزل المحاصر.
 
واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي إسرائيلي في مدينة طوباس.
 
شهيد في طولكرم.. واستهداف آلية للاحتلال في أرطاس
كما اقتحمت قوات الاحتلال عزبة الجراد في طولكرم شمالي الضفة الغربية، وانسحبت منها بعد اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب يزن محمود عبدو (30 عاماً)، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال، في مخيم طولكرم، أمس الثلاثاء.
 
وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية احتراق سيارة عسكرية إسرائيلية في قرية أرطاس، شرقي بيت لحم، بعد استهدافها بزجاجة حارقة.
 
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أيضاً مدينة قلقيلية، غربي الضفة الغربية، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء الاقتحام.
 
ولاحقاً، أكدت مصادرنا انسحاب قوات الاحتلال من قلنديا، وطوباس، ومدينة دورا جنوبي الخليل، بفعل ضربات المقاومين.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 589 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 142 طفلاً.
 
رقم : 1149702
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