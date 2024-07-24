قاعدة الاحتلال الجوية الوحيدة شمالي فلسطين ضمن بنك أهداف المقاومة

ورصدت المشاهد القاعدة الجوية الوحيدة لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، والتي تبعد 46 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان، وهي قاعدة "رامات دافيد".

وبذلك أضافت المقاومة قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية، بكل ما تتضمّنه، إلى بنك أهدافها.

وتظهر المقاطع المصوّرة عبر طائرة "هدهد"، والتي نجحت للمرة الثالثة في اختراق منظومات الرصد والاعتراض الإسرائيلية، جميع المرافق التابعة للقاعدة الجوية.

وقد قدّمت المقاومة معلومات تفصيلية عن "رامات دافيد"، ولا سيما ما تتضمّته من اختصاصات جوية وتشكيلات عسكرية.

اللافت، أن "ما رجع به الهدهد، أمس، كشف مبنى قيادة القاعدة والمسؤولين فيها، بينهم قائدها الحالي، العقيد أساف إيشد، إضافة إلى مساكن الضباط، ومبنى القيادة المحصّن، ومركز القيادة والسيطرة.

ومن بين أبرز ما كشفته مشاهد "الهدهد"، تحديد مواقع منصات القبة الحديدية داخل القاعدة، مخازن الذخيرة، مراكز قيادة ومرآب الأسراب ومراكز تجهيزها وأقسامها التقنية، مواقع رادرات الملاحة الجوية، أقسام الصيانة وكبسولات الوقود.

المشاهد التي صوّرتها المقاومة أظهرت أيضاً مسحاً ليلياً، في وقتٍ سابق، للقاعدة الجوية التابعة لـ "جيش" الاحتلال، بينما كانت مشاهد أخرى خلال ساعات النهار.

وكان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان قد نشر حلقتين ضمن سلسلة "ما رجع به الهدهد" تضمّت مشاهد مصوّرة جوياً لأهداف حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي و"جيشه" شمالي فلسطين المحتلة.