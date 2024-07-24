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الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 15:42

النيجر: أكثر من 35 قتيلاً بينهم 15 جندياً بمعارك قرب بوركينا فاسو

النيجر: أكثر من 35 قتيلاً بينهم 15 جندياً بمعارك قرب بوركينا فاسو
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لوزارة الدفاع، بثه التلفزيون الرسمي، قولها إن "وحدة من قوات الدفاع والأمن اشتبكت خلال عملية مع مجموعات إرهابية مسلحة على محور "بانكيلاري-تيرا" على مشارف قرية فونيكو في منطقة تيلابيري غربي البلاد".
 
وأضاف البيان أن "15 جندياً قتلوا وفق حصيلة أولية"، مشيراً إلى "فقدان 3 جنود وإصابة 16 آخرين نقلوا إلى مستشفى تيرا".
 
ووفق بيان الوزارة فقد "قتل 21 إرهابياً خلال المعارك، ودُمّرت 8 دراجات نارية كانوا يستقلونها"، موضحاً أن "تعزيزات عسكرية وصلت تيرا فوراً، ما أجبر العدو على الانسحاب نحو الشمال".
 
ويأتي هذا الهجوم بعد مرور عام على تولي المجلس العسكري السلطة في النيجر في 26 يوليو/تموز 2023، في حين تتواصل هجمات تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في منطقة تيلابيري، حيث تسببت الاشتباكات العنيفة مؤخراً إلى مقتل العشرات من الطرفين.
رقم : 1149709
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