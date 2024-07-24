أبناء وأحفاد ثوار أفريقيا يجتمعون في الجزائر دعماً للشعب الفلسطيني

وقد شارك في الملتقى عدد من الشخصيات وأحفاد أعلام قارة أفريقيا أبرزهم حفيد الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، زويليفليل مانديلا، وابنة الزعيم الغاني، كوامي نكروما، سامية نكروما.

وزير المجاهدين الجزائري: كل أفريقيا تقف مع الشعب الفلسطيني

من جهته، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، العيد ربيقة، في كلمةٍ له خلال افتتاح الملتقى الدولي أن "كل أفريقي وكل حر في العالم يحمل قيم ومُثل أفريقيا الإنسانية، أفريقيا الحضارة"، مستذكراً موقف القارة بشأن القضية الفلسطينية بالقول إنه "هنا نستعظم موقف أفريقيا في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتبنّي قضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

كما شدد الوزير الجزائري على أن صناعة مستقبل واعد للقارة الأفريقية مرهون "باستحضار هذه القيم والمرجعية الجامعة لكل أفريقيا، رموزاً لقهر الإمبريالية والاستعمار".

سفير فلسطين: شعبنا سيتمسك بأرضه حتى الاستقلال

وفي السياق نفسه، أشاد سفير دولة فلسطين في الجزائر، فايز أبو عيطة، بـ"الدور الكبير للجزائر في دعم كل ثورات أفريقيا وشعوبها".

وشكر للجزائر "دعمها المتواصل ووقوفها إلى جانب فلسطين منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين".

كما ذكّر السفير الفلسطيني بحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بهدف إنهاء القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني سيتمسك بأرضه إلى أن يحقق حلمه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

حفيد مانديلا: القضية الفلسطينية كانت راسخة في قلب نيلسون مانديلا

بدوره، أكد حفيد الزعيم والمناضل الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا، زويليفيلي مانديسزوي مانديلا، على أهمية الوحدة الأفريقية لمواجهة التحديات على مختلف الأصعدة والمستويات، وقال إن الملتقى يشكّل "فرصة ثمينة تجمع الأفارقة اليوم للخروج بلوائح لتوحيد الصف وتحقيق التنمية وتصفية الاستعمار"، مشيراً إلى أن اللقاء يمثّل "لحظة تاريخية مميزة في الجزائر المضيافة من أجل استحضار الإرث الأفريقي المشترك ومبادئ الثورة الجزائرية التي نهلت منها حركات التحرر في أفريقيا ومختلف دول للعالم".

كما دعا مانديلا أحرار العالم وأفريقيا إلى دعم فلسطين وغزة ومناصرتهما وقطع العلاقات مع "إسرائيل"، مشيراً إلى أن "القضية الفلسطينية كانت راسخة في قلب جدي الزعيم نيلسون مانديلا. لقد كانت دائمة الحضور في فكر الرئيس الراحل".

وتابع أنه "يجب أن نتذكّر ماضينا الأليم المنبثق من نفس العقلية الاستعمارية الاستيطانية وهو ما عانت منه جنوب أفريقيا مدة 50 عاماً"، داعياً الدول الأفريقية المطبّعة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تتذكّر معاناتها مع الاستعمار بالأمس وألاّ تدعم الاستعمار اليوم، وأن تواصل رفع الصوت ضد الإمبريالية في العالم.

وأضاف مانديلا أن "ما عاينّاه في غزة وبقية المدن الفلسطينية المحتلة هو جريمة إبادة جماعية وإثنية ضد الإنسانية. هناك أكثر من 40 ألف ضحية". مطالباً المجتمع الدولي بالالتفات إلى القضية الفلسطينية ودعم جهود جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مُضيفاً في هذا الصدد بأنّ هذه الدعوة "ليست موجهّةً فقط إلى لمجتمع الدولي بل إلى كل الدول الأفريقية، عليهم أن يلعبو دوراً مهماً في دعم جهودنا لأنهم هم يعلمون جيداً أنهم إذا لم يندّدو بجرائم المحتل الصهيوني فسيكونون هم الضحية المقبلة". كما توجّه حفيد مانديلا إلى الدول العربية والإسلامية بالقول إن "عليهم أن يدعموا المقاومة الفلسطينية لمواصلة الجهاد في وجه المحتل الصهيوني العنصري،، مُشدّداً أنّ الحق الفلسطيني لن يسقط مهما طالت الحرب. ولفت مانديلا إلى أنّه، وقبل قدومه إلى الجزائر، كان في لوزان السويسرية لتشجيع منتخب بلاده الأولمبي، مُشيراً إلى أنّ دعا هناك إلى فضح المشاركة الإسرائيلية في هذا الحدث الرياضي العالمي والحديث عن معانات الفلسطينيين، مُشدّداً على وجوب فضح الدعاية الغربية وكشف الحقيقة للرأي العام الغربي.