أوغندا: اعتقال متظاهرين خلال مسيرة ضد الفساد في العاصمة كمبالا

ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "أن تي في" (NTV Uganda) المحلية قولها إن قوات الأمن اعترضت مجموعة من الأشخاص واحتجزتهم أثناء مشاركتهم في المسيرة.

هذا ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات ضد الفساد في أوغندا، مطالبين أعضاء البرلمان بالاستقالة فوراً.

وكانت السلطات حظرت الاحتجاج المخطط له بزعم وجود معلومات استخبارية تفيد بأن "هناك مخططاً لتحويل التظاهرة إلى أعمال نهب وتخريب".

وانتشرت قوات الجيش والشرطة حول مبنى البرلمان وفي وسط العاصمة الأوغندية بهدف لمنع الاحتجاجات، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان، ولم يُسمح إلا للنواب وموظفي البرلمان بالدخول، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يشار إلى أن الشرطة أغلقت، الاثنين، مكاتب تابعة لأكبر حزب معارض في أوغندا، واتهمته بالتعبئة للاحتجاجات، واعتقلت عدداً من مسؤولي الحزب، بمن فيهم نواب تابعون للحزب المعارض، فيما نفى الأخير تنظيمه للمسيرة، بالرغم من تأييده لها.

ويقول زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إن "اختلاس وإساءة استخدام الأموال الحكومية منتشر على نطاق واسع في أوغندا".

يذكر أن المعارضة اتهمت الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، بالفشل في محاكمة كبار المسؤولين الفاسدين الموالين له سياسياً أو المرتبطين به. فيما نفى موسيفيني مقولة أنه "تغاضى عن الفساد"، وقال إنه كلما توفرت أدلة كافية، تتم محاكمة الجناة، بمن فيهم المشرعون وحتى الوزراء.