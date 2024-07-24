روسيا: مجلس الدوما يعتمد مشروع قانون تجريبياً للدفع بالعملة المشفرة

وينصّ مشروع القانون على "إجراء تغييرات للسماح باستخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع في أنشطة التجارة الخارجية ضمن إطار نظام قانوني تجريبي، ولهذه الغاية، يعهد إلى مصرف روسيا المركزي، بمهام هيئة مفوضة ومنظمة لمسائل النظام القانوني التجريبي في مجال الابتكارات الرقمية في السوق المالية".

وأضاف مشروع القانون أنّه "يجب أن يضع قانون المصرف المركزي قيوداً على حجم المعاملات المالية الفردية والحجم الإجمالي للمعاملات المالية التي تتم في إطار النظام القانوني التجريبي".

وأشارت الوثيقة إلى أنّه إذا كان وضع الإطار القانوني التجريبي ينطوي على قضايا تتعلق بأمن الدولة، فإنّ التنظيم الخاص يخضع للاتفاق مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأثناء التداول، بما في ذلك التعدين، للعملة الرقمية في روسيا عندئذ تتولى العلاقة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية ووزارة المالية.

يُذكر أنّ الوثيقة جرى طرحها من قبل مجموعة من النواب بقيادة رئيس لجنة السوق المالية، أناتولي أكساكوف. ويتيح المشروع إمكانية عمل آلية الأنظمة القانونية التجريبية في مجال الابتكار الرقمي في السوق المالية.

وتحظر اللوائح التشريعية الحالية استخدام العملة الرقمية في المدفوعات مقابل السلع والأعمال والخدمات.