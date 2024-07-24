كينيا: الشرطة تفرّق تظاهرات مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في 18 تموز/يونيو من الشهر الجاري، انطلقت مجموعة من أنصار الحكومة في مسيرة وسط العاصمة دعماً للرئيس الكيني والسلطات الرسمية، ورفعوا شعارات كتب عليها "نحن ندعم الرئيس" وعبارة "كفى".

في المقابل، طالب المعارضون برحيل السلطات القائمة في البلاد، ورفعوا شعارات ضد الحكومة ورددوا المتظاهرون عبارة "روتو يجب أن يرحل".

واتهم أحد المتظاهرين الشرطة بأنها "تستهدف المتظاهرين السلميين، بينما يتحرك البلطجية المأجورون المقنعون على دراجات نارية، على مرأى من الجميع بينما تراقب الشرطة فقط" وفق تعبيره.

هذا ودعا نشطاء بارزون في الحركة الاحتجاجية المواطنين إلى "احتلال المطارات الرئيسية في نيروبي"، إلا أن الوجود المكثف للشرطة على الطرق المحيطة حال دون حدوث أي اضطرابات خطرة.

يشار إلى أن الاحتجاجات خرجت في شوارع العاصمة رفضاً للزيادات الضريبية قبل أن تبلغ ذروتها مع اقتحام البرلمان، بالرغم من أن الرئيس، ويليام روتو، رفض مشروع القانون ورده إلى البرلمان البالغ قيمته 2.7 مليار دولار. بالإضافة إلى إقالة الحكومة وتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة.