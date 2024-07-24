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الأربعاء 24 تموز 2024 ساعة 19:55

السودان: رئيس مجلس السيادة الانتقالي يستقبل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية

السودان: رئيس مجلس السيادة الانتقالي يستقبل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية
وأكد المريخي وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية والقوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي تواجه السودان.
 
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، في تصريح صحافي، إنّ الوزير القطري أعرب عن أمله في أن "يعمّ السلام ربوع السودان"، مؤكداً "دعم بلاده لكل مبادرة صادقة تهدف إلى ذلك".
 
وأوضح أن "رئيس المجلس السيادي أعرب خلال اللقاء، عن تقديره وتقدير الشعب السوداني للمواقف الصادقة لدولة قطر وقيادتها المساندة لحكومة  السودان وشعبه".
 
وشدّد الأمين على "قدرة القوات المسلحة والشعب السوداني على تجاوز المرحلة الحالية بثبات وقوة بما يحفظ السودان وشعبه ووحدة أرضه".
 
هذا وعُقد اللقاء بين البرهان والمريخي بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية، ومدير جهاز "المخابرات العامة" في البلاد، الفريق أحمد إبراهيم مفضل.
رقم : 1149748
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