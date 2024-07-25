بايدن: هاريس امرأة قويّة وحان الوقت لكي تكون هناك أصوات جديدة وأصغر سنا





ورأى بايدن في خطاب موجّه إلى الأمّة من المكتب البيضوي في البيت الأبيض أنّ "هاريس تتمتّع بالخبرة، إنّها قوية، إنّها كفؤة. لقد كانت شريكة رائعة بالنسبة إليّ... الآن الاختيار متروك لكم يا أيّها الشعب الأميركي".



كما شدّد على أنّ "أميركا أقوى من أيّ طاغية"، لافتا الى أن "أميركا فكرة، فكرة أقوى من أيّ جيش، أكبر من أيّ محيط، وأقوى من أيّ ديكتاتور أو طاغية. إنّها أقوى فكرة في تاريخ العالم".



وأوضح أنّه "تخلّى عن الترشّح لولاية رئاسيّة ثانية لأنّه توجّب عليه توحيد صفوف الحزب الديموقراطي قبل الانتخابات الرئاسيّة"، مضيفا أنّ "الوقت حان لكي تكون هناك أصوات جديدة، أصوات أشخاص أصغر سنا".