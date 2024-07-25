غضب الشارع الأردني عقب اعلان إنشاء مكتب اتصال لناتو

حالة من الجدل في الداخل الأردني أثاره حلف شمال الأطلسي (الناتو) فتح مكتب اتصال في الأردن، والذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط،

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في الشارع الأردني، لما اعتبروه محاوله الى فرض حلف الناتو قراراته في المنطقة، وتسهيل متابعة الاحداث السائدة.



وقال مواطن اردني "انا ضد هذا الشيء بان يفتحوا مكتب لحلف الناتو هنا لان الاوضاع السياسية مرتبكة جدا بجميع الدول في اليمن و"اسرائيل" وغزة وامريكا والاوضاع السياسية متقلبة جدا ولا تتحمل الاردن اي ضغط سياسي او اي شيء يزيد الحمل والعبء عليها".



واشارات مواطنة اردنية الى انه "نحن كأردنيين ضد اقامة هذا المكتب داخل الاردن لان بالنسبة لنا لا يوجد اي فائدة من هذا المكتب وراح يضيف لنا شيء ونحن نرى انه اذا كان لهذه المكاتب فاعلية كان على الاقل توقف الحرب على قطاع غزة".



سياسيون انتقدوا داخل الصالونات السياسية، موافقة عمّان على الخطة باعتبارها مرتبطة بالصراع في غزة، والتوترات الإقليمية المتلاحقة في المنطقة.



واوضح المحلل السياسي، مأمون أبو نوار، ان "الفهم سبق التفاهم يجب ان يفهموا ما هو الاردن، سياسة الاردن معروفة بالتجاوب المرن مع جميع دول المنطقة والتعاون وتعزيز هذه العلاقات اليوم التالي في غزة لايزال مجهول و"اسرائيل" تريد احتلال غزة لمنع حل الدولتين".



ويأتي افتتاح مكتب حلف الناتو خطوة اعتبرت الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز "الشراكة الثنائية الإستراتيجية" بين الحلف والأردن.