الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 تموز 2024 ساعة 08:02

"الخليج" الإماراتية: تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية هو بحد ذاته عمل إرهابي

"الخليج" الإماراتية: تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية هو بحد ذاته عمل إرهابي
واعتبرت أن تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية هو بحد ذاته عمل إرهابي، يستهدف منظمة دولية تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة لتقديم الدعم، والحماية، والإغاثة، لقرابة 6 ملايين فلسطيني، قامت إسرائيل بتهجيرهم إلى الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهي معاناتهم بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن إسرائيل سعت، منذ فترة طويلة، لتصفية "الأونروا"، وإلغاء وجودها في إطار سعيها المتواصل لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها تجسد المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال الدعوة إلى نقل مهام "الأونروا" إلى منظمات إنسانية دولية أخرى، وتضييق الخناق على مكاتبها في مدينة القدس المحتلة، ثم إغلاقها.

وأشارت إلى أن ذروة هذه المحاولات بلغت بعد السابع تشرين الأول الماضي، إذ زعمت إسرائيل أن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في "عملية طوفان الأقصى"، لكن التحقيقات الدولية أكدت أن هذه المزاعم غير حقيقية، وأن إسرائيل لم تقدم دليلاً واحداً يؤكد مزاعمها، الأمر الذي كان مخيّباً لإسرائيل التي عمدت إلى منع المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، كما منعت الوكالة من توزيع المساعدات الإنسانية، وعمدت إلى تدمير مقر الوكالة في مدينة غزة عمداً، رغم تسليمها إحداثيات المقر.

ولفتت إلى أن اعتبار "الأونروا" منظمة إرهابية يعني استهتاراً بالمجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، واستهدافاً لرمزيتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة، والتعويض، وفق القانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة، معتبرة أنه في مطلق الأحوال، فإن هذا القرار يعتبر باطلاً، وغير قانوني، مثله مثل قرار عدم الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، أو ضم مدينة القدس، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، لأنه صادر عن دولة احتلال تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، إضافة إلى أن هذا القرار صادر عن دولة تمارس الإرهاب يومياً، كما أنها تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ومتهمة من جانب محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
رقم : 1149821
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بوتين يستقبل الأسد في موسكو
بوتين يستقبل الأسد في موسكو
حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال
حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال
25 تموز 2024
غضب الشارع الأردني عقب اعلان إنشاء مكتب اتصال لناتو
غضب الشارع الأردني عقب اعلان إنشاء مكتب اتصال لناتو
25 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية تدين خطاب نتنياهو في الكونغرس: مجرم حرب نطق أكاذيب
الفصائل الفلسطينية تدين خطاب نتنياهو في الكونغرس: مجرم حرب نطق أكاذيب
25 تموز 2024
منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان
منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان
25 تموز 2024
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
24 تموز 2024
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
24 تموز 2024
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
24 تموز 2024
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
24 تموز 2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
24 تموز 2024
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
السودان.. دقلو يعلن موقفه من المشاركة بمحادثات سويسرا
24 تموز 2024
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
الجيش السوري يدك مواقع النصرة في ريفي حماة وإدلب
23 تموز 2024
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
8 دول أوروبية تبحث عن إعادة النظر في إستراتيجيتها حیال سوریا
23 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل
مجزرة خان يونس..رد إسرائيلي دموي على الإخفاق العسكري