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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 08:30

حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال

حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39145 شهيدًا و90257 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في خانيونس لليوم الرابع وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات ونفذت قصفا مدفعيا على منطقة القرارة في خانيونس و جزء من سكان المنطقة غادروا منازلهم.

وواصلت آليات الاحتلال الإسرائيلي التمركز في منطقة بني سهيلا ، و آليات الحفر تنبش و تخرب الشوارع والأراضي.

وأطلقت الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) النار تجاه كل من يحاول التنقل من منطقة إلى أخرى في خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى دار السلام بخانيونس.

كما أطلقت النار تجاه خيام النازحين في مواصي خانيونس.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية على بلدة القرارة وعلى منطقة ارميضة في بنس سهيلا في خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.


وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وجددت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار محيط دوار العودة وفي مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو جياب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أصيب 7 مواطنين معظمهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو غرقود قرب مدخل المخيم.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المناطق الشرقية من الحي.

هذا فيما تواصل المقاومة التصدي لاقتحام جيش الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة واعلن جيش الاحتلال اليوم عن إصابة جنديين.

واعلنت كتائب القسام تدميرها لناقلة جند بعبوة "شواظ" واشتعال النيران فيها، ودبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة "شواظ" في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت الكتائب انها فخخت منزلا وفجرته بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
رقم : 1149827
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