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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 08:32

استهزاءات لنتنياهو خلال خطابه في الكونغرس.. هذه أبرزها

استهزاءات لنتنياهو خلال خطابه في الكونغرس.. هذه أبرزها
ورفعت عضو الكونغرس الأمريكية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، لافتة باللونين الأبيض والأسود خلال خطاب نتنياهو، مكتوب على أحد جانبيها: "مجرم حرب"، والجانب الآخر: "مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية":
 
من جانبه ظهر النائب اليهودي جيري نادلر وهو يقرأ كتابا ضد نتنياهو خلال خطاب الأخير في الكونغرس:

ووصل عدد النواب الديموقراطيين الذين قاطعوا خطاب نتنياهو في الكونجرس من مجلس النواب: 112 عضوا من أصل 212 ومن مجلس الشيوخ: 24 من أصل 51. أي أنّ قرابة النّصف من الديموقراطيين قاطعه.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن العشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي تغيبوا عن خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء.

وحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية، فإن أكثر من 50 ديمقراطيًا لن يحضروا خطاب نتنياهو، مثل المرة الأخيرة التي خاطب فيها رئيس وزراء الاحتلال الكونغرس في 3 آذار/ مارس 2015.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، إن يوم السابع من أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبا إلى جنب "كي ينتصر التحضر"، وفق زعمه.

وأضاف نتنياهو، أن "العالم على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر"، كما زعم قائلا: "أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر".

وتحدث عن تمكن جيشه من استعادة 135 أسيرا بينهم 7 خلال عمليات عسكرية، مضيفا أن "الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني" وفق تعبيره.

وأوضح، أن هناك جهودا مضاعفة لإعادة الأسرى، كما توجه بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، "لدعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر".
رقم : 1149828
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