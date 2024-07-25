بوتين يستقبل الأسد في موسكو

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد عقدا اجتماعا في قصر الكرملين".

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما على أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.



كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.



ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي على أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.



