لولا دا سيلفا يدعو إلى تحرك دولي واسع لمكافحة الجوع

ونقلت وكالة فرانس برس عن دا سيلفا قوله أمس بمناسبة إطلاق “التحالف العالمي ضدّ الجوع والفقر “في ريو دي جانيرو وهو من أولويّات الرئاسة البرازيليّة لمجموعة العشرين: “ما من شيء غير مقبول أكثر من استمرار الجوع والفقر .. نحن بحاجة إلى حلول دائمة وعلينا أن نفكّر فيها ونعمل معاً”.



وتأتي تصريحات لولا دا سيلفا قبل يوم من اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو يتوقّع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلّق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.



وبحسب تقرير نشرته أمس منظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووكالات أمميّة أخرى وعرِض في ريو دي جانيرو بهذه المناسبة فإن التحدّي يبدو كبيراً، إذ عانى 733 مليون شخص من الجوع عام 2023 أي بنسبة 9 بالمئة من سكان العالم.



ولفت لولا دا سيلفا إلى أن هذه الحقيقة مؤلمة للغاية،مضيفاً: “لقد تأثّرت لأنّني أعلم أنّ الجوع ليس أمراً طبيعياً، لكنّه مرتبط بالقرارات السياسيّة”.



ويهدف التحالف الذي أطلقه الرئيس البرازيلي ويجمع الدول والمؤسسات الدولية إلى إيجاد وسائل ماليّة مشتركة لمكافحة الجوع أو تطبيق المبادرات الناجحة محلياً.



وقد حدد لولا دا سيلفا طموحاته في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية قائلاً: إن “مكافحة أوجه انعدام المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة بمفردها، يجب أن تقودها كلّ البلدان المستعدّة لتحمل هذه المسؤوليّة التاريخيّة”.



ويتمتّع لولا بصدقيّة في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعيّة انتشال ملايين البرازيليّين من الفقر خلال أول فترتَين رئاسيّتَين له في الحكم في الفترة بين 2003 و 2010.



بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو خلال عرض التقرير: “بإمكاننا حلّ هذه الأزمة، والتمويل هو الحل”.