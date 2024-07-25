المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عن استهداف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة فيها.



وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف ‏مقاتلونا فجر اليوم موقع ‏حانيتا للعدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة”.



وفي بيان مماثل أعلنت المقاومة عن إطلاق وحدات الدفاع الجوي التابعة لها صواريخ مضادة على طائرات العدو الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، ما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏



كما استهدفت المقاومة نحو العاشرة والنصف من مساء أمس التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها وفق بيان ثالث .‏



وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت مساء أمس عن استهداف موقع رويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة فيه إصابة مباشرة.