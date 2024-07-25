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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 11:33

المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للاحتلال الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عن استهداف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف ‏مقاتلونا فجر اليوم موقع ‏حانيتا للعدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي بيان مماثل أعلنت المقاومة عن إطلاق وحدات الدفاع الجوي التابعة لها صواريخ مضادة على طائرات العدو الحربية ‏داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، ما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

كما استهدفت المقاومة نحو العاشرة والنصف من مساء أمس التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في ‏موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدميرها وفق بيان ثالث .‏

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت مساء أمس عن استهداف موقع رويسة القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة فيه إصابة مباشرة.
رقم : 1149852
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