قائد الثورة: الكيان الصهيوني واميركا فشلا في اركاع حماس

وبالتزامن مع القاء رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو كلمته امام الكونغرس الأميركي، نشر موقع "KHAMENEI.IR " منشورا مساء الأربعاء على منصة "اكس" ، تضمن جانبا من تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي باللغة العبرية.



وأكد قائد الثورة: إن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.



وأضاف آية الله الخامنئي: ان نظاما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أميركا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها.



وأُرفقت هذه العبارة بمقطع فيديو، يظهر مشاهد من عمليات المقاومة في قطاع غزة، وجبهات الإسناد في كل من لبنان والعراق واليمن.



وفي خطابه، عمد نتنياهو إلى نشر الأكاذيب وتلفيقها لخداع الرأي العام حول ما يجري في قطاع غزة، مهاجماً إيران وسائر قوى محور المقاومة.