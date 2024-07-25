المركزي الايراني: توفير اكثر من 22 مليار دولار لواردات السلع الاساسية والادوية

وتم منذ بداية العام الايراني الجاري (20 اذار/مارس) وحتى (23 تموز/يوليو) توفير 22 مليارا و271 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والسلع التجارية والاستيراد مقابل التصدير والخدمات.



وبحسب هذا التقرير، فقد تم توفير 5 مليارات و120 مليون دولار للسلع الأساسية والأدوية، و11 مليارا و929 مليون دولار للسلع التجارية، و407 ملايين دولار للخدمات، و4 مليارات و815 مليون دولار للاستيراد مقابل التصدير.



وافاد تقرير البنك المركزي، انه تم توفير 4 مليارات و 51 مليون دولار لاستيراد السلع الزراعية الأساسية بما في ذلك القمح والبذور الزيتية ومدخلات الثروة الحيوانية ، و1 مليار و 69 مليون دولار للأدوية والمواد الخام الصيدلانية والمعدات الطبية ، وبالاجمال تم توفير 5 مليارات و 120 مليون دولار للسلع الأساسية والأدوية بسعر 28500 تومان للدولار الواحد (وفق منظومة "نيما" او النظام الموحد لمعاملات العملة الاجنبية) بهدف دعم المستهلكين والوصول إلى السلع الأساسية بسعر أرخص.



ووفق منظومة "نيما" تم توفير 1 مليار و 627 مليون دولار لصناعات النقل والسيارات، و 1 مليار و 635 مليون دولار لصناعات المعدات الكهربائية والإلكترونية، و 1 مليار و 11 مليون دولار للآلات ومعدات الإنتاج ، و 887 مليون دولار للصناعات التعدينية ، و 599 مليون دولار للمنسوجات والملابس. كما حصلت هذه المجموعات الصناعية على مليار و123 مليون دولار و185 و820 و855 و38 مليون دولار على التوالي بالعملة المتفق عليها أو الاستيراد مقابل التصدير حتى نهاية 20 تموز/ يوليو.



وبحسب هذا التقرير فقد تم تخصيص 6 مليارات و170 مليون دولار وفق سعر منظومة "نيما" و1 مليار و794 مليون دولار واردات مقابل صادرات للصناعات الأخرى.