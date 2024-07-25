وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، أنّ مجاهديها استدرجوا قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما بأفراد هاتين القوتين فور نزولهم داخلهما، وذلك في مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشدّدت القسّام، على أنّ الجنود الإسرائيليين وقعوا بين قتيل وجريح في عملية الاستدراج.

وأكدت كتائب القسّام قنصها جندياً إسرائيلياً باستخدام بندقية "الغول" محلية الصنع، في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشرقي المدينة نفسها، نفذت القسّام عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث دكّت قوات الاحتلال بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

سرايا القدس، أعلنت بدورها إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، موضحةً أنها سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها جنود وآليات الاحتلال في محور القتال شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" النظامي "عيار 60".

ونشرت مشاهد توثق استهدافها تحشدات الاحتلال في تل السلطان غربي مدينة رفح، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.