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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 13:56

"طوفان الأقصى" في يومها الـ293: تفجير نفقين بـ"جيش" الاحتلال وعمليات قنص وإسقاط طائرة

"طوفان الأقصى" في يومها الـ293: تفجير نفقين بـ"جيش" الاحتلال وعمليات قنص وإسقاط طائرة
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، أنّ مجاهديها استدرجوا قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما بأفراد هاتين القوتين فور نزولهم داخلهما، وذلك في مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.
 
وشدّدت القسّام، على أنّ الجنود الإسرائيليين وقعوا بين قتيل وجريح في عملية الاستدراج.
 
وأكدت كتائب القسّام قنصها جندياً إسرائيلياً باستخدام بندقية "الغول" محلية الصنع، في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
 
وشرقي المدينة نفسها، نفذت القسّام عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث دكّت قوات الاحتلال بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.
 
سرايا القدس، أعلنت بدورها إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، موضحةً أنها سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح.
 
من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها جنود وآليات الاحتلال في محور القتال شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" النظامي "عيار 60". 
 
ونشرت مشاهد توثق استهدافها تحشدات الاحتلال في تل السلطان غربي مدينة رفح، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.
 
وأمس، شهدت محاور خان يونس ورفح عمليات نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية، حيث فجّرت كتائب القسّام منزلاً فُخّخ مسبقاً بقوة إسرائيلية، في مخيم يبنا في مدينة رفح، موقعةً أفراد القوة بين قتيل ومصاب.
 
واستهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافة "D9" إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، واشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة قربهما، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، وذلك قرب مسجد العودة في رفح.
 
ودمّرت القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيليةً بعبوة "شواظ"، واستهدفت دبابةً إسرائيليةً ثانيةً بقذيفة "الياسين 105"، في بلدة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس.
 
بدورها، استهدفت سرايا القدس، جنود الاحتلال وآلياته في شمالي شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60 ملم.
 
وفي "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، استهدفت السرايا جنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد، بقذائف "الهاون".
 
وبالتزامن، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي بإصابة جنديين اثنين في صفوفه خلال المعارك الدائرة في جنوبي القطاع، موضحاً أنّ المصابين هما من وحدتي المظليين و"غفعاتي".
رقم : 1149880
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