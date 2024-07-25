الخارجية الإيرانية: العار هي مفردة بسيطة لوصف ترحيب الكونغرس بنتنياهو

وقال كنعاني على موقع "إكس" إن "الأطفال الفلسطينيون يذبحون كلّ يوم على يد جزّار تل أبيب".

وأكد أنّ الحقوق الطبيعية للفلسطينيين ولا سيما حقّ العيش والحياة والأمن والطعام والمياه والدواء والعلاج، "باتت تُنتهك في غزة وأمام أنظار العالم"، في المقابل استقبلت الإدارة والكونغرس الأميركيين "الجلّاد نتنياهو بالتصفيق والصفير".

واعتبر أن زيارة نتنياهو كشفت الصورة الحقيقية للسياسات الغربية، وفشل مساعيها "لإظهار صورة بريئة وإنسانية لنفسها"، مؤكداً أنه "ظهر الوجه الشيطاني الشرير للسياسة الأميركية".

وقال كنعاني إن "العار هي مفردة بسيطة جداً لوصف هذه الفضيحة"، مضيفاً أن شعار حقوق الإنسان أصبح "أكثر الشعارات المضحكة التي يطلقها قادة أميركا وأوروبا".