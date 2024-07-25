الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 تموز 2024 ساعة 14:08

أوغندا: المحكمة توجّه تهماً لـ42 شخصاً بسبب الاحتجاجات المناهضة للفساد

أوغندا: المحكمة توجّه تهماً لـ42 شخصاً بسبب الاحتجاجات المناهضة للفساد
وكانت تظاهرة قد خرجت في شوارع مختلفة في العاصمة كامبالا، يوم الثلاثاء، وردد المشاركون فيها شعارات وحملوا لافتات تندد بالفساد الذي يمارسه المشرعون.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس نقابة المحامين الأوغندية، برنارد أوندو، الذي كان يرأس فريقاً من المحامين يمثّل المتهمين، يوم الأربعاء، إن "42 متظاهراً على الأقل وُجّهت إليهم اتهامات وتم احتجازهم عندما مثلوا أمام محكمة الصلح في كامبالا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء".
 
وبحسب الوكالة، تضمّنت لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة جرائم مختلفة، بما في ذلك "الكسل والإخلال بالنظام" و"الإزعاج العام"، مشيرة إلى أن المتهمين أصرّوا على براءتهم، وأن المحكمة أمرتهم بالعودة للمحاكمة في مواعيد مختلفة بين 30 تموز/يوليو الجاري و6 آب/أغسطس المقبل.
 
من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الاعتقالات أظهرت "عدم احترام حكومة الرئيس، يويري موسيفيني، لحق الناس في الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم (...) بدلاً من اعتقالهم ومنعهم من الاحتجاج، كان ينبغي منح هؤلاء الأشخاص منصة والاستماع إليهم".
 
ويقول زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان إن اختلاس وإساءة استخدام أموال الحكومة منتشران على نطاق واسع في أوغندا، ويتهمون موسيفيني منذ فترة طويلة بالفشل في مقاضاة كبار المسؤولين الفاسدين الموالين له سياسياً أو المرتبطين به.
 
بدوره، نفى موسيفيني تهم المعارضين له بشأن "التغاضي عن الفساد"، وقال إنه "عندما تتوفر أدلة كافية، يتم محاكمة الجناة، بما في ذلك المشرعون وحتى الوزراء".
رقم : 1149890
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
السيد الحوثي: تطور مهم بالعمليات اليمنية العراقية المشتركة في المرحلة القادمة
السيد الحوثي: تطور مهم بالعمليات اليمنية العراقية المشتركة في المرحلة القادمة
25 تموز 2024
استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط الجولاني رغم ممارسات «النصرة» القمعية
استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط الجولاني رغم ممارسات «النصرة» القمعية
25 تموز 2024
بوتين يستقبل الأسد في موسكو
بوتين يستقبل الأسد في موسكو
25 تموز 2024
حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال
حرب غزة بيومها الـ293.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة توقع قتلى بصفوف جيش الاحتلال
25 تموز 2024
غضب الشارع الأردني عقب اعلان إنشاء مكتب اتصال لناتو
غضب الشارع الأردني عقب اعلان إنشاء مكتب اتصال لناتو
25 تموز 2024
الفصائل الفلسطينية تدين خطاب نتنياهو في الكونغرس: مجرم حرب نطق أكاذيب
الفصائل الفلسطينية تدين خطاب نتنياهو في الكونغرس: مجرم حرب نطق أكاذيب
25 تموز 2024
منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان
منظمة العفو الدولية دعت الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان
25 تموز 2024
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
3 شكاوى جديدة تلاحق الاحتلال في الجنائية الدولية
24 تموز 2024
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويستخدم شابًا درعًا بشريًا
24 تموز 2024
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
حماس تحذر من فيديو مفبرك يحرض على المقاومة!
24 تموز 2024
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي
24 تموز 2024
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
المقاومة العراقية تهاجم هدفا حيويا في إيلات بالطيران المسيّر
24 تموز 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟
السيد نصر الله للاحتلال: إذا دخلتم لبنان لن يبقى لديكم دبابات
تحذيرات قائد "أنصار الله" للسعودية.. العين بالعين وسنرد بالمثل