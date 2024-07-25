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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 14:14

حزب الله يستهدف مباني لجنود الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"شتولا"

حزب الله يستهدف مباني لجنود الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"شتولا"
وأعلنت المقاومة استهدافها مباني يستخدمها جنود ‏"جيش" الاحتلال في مستوطنتي "المنارة" و"شتولا" بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة، وذلك في عمليتين منفصلتين.
 
وأوضحت المقاومة أنّ العملية الأولى جاءت رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة ‏كفر حمام الجنوبية، والعملية الثانية كانت رداً على اعتداء الاحتلال على بلدة طير حرفا الجنوبية، وكذلك دعماً لغزة.
 
من جهتها، أكدت مراسلة الميادين أنّ نيراناً مباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في الجليل الغربي، حيث دوّت صفارات الإنذار بعد محاولات اعتراض أهداف جويّة عبرت نحو شمالي فلسطين المحتلة. 
 
وأضافت أنّ النيران اندلعت في مستوطنة "المنارة" من جراء استهدافها بالصواريخ من لبنان.
 
وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 4 صواريخ في "شتولا" وإصابة مبنى في المستوطنة.
 
وفجراً، أكدت المقاومة استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع "بركة ريشا" العسكري، وذلك بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابة مباشرة أدت إلى تدمير هذه التجهيزات.
 
كذلك، استهدفت المقاومة موقع ‏"حانيتا" العسكري بقذائف المدفعية التي حققت إصابةً مباشرة في الموقع.‏
 
وأطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صواريخ مضادة للطائرات في اتجاه طائرات الاحتلال الحربية التي اعتدت على الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، ما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
 
وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، أفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال شنّ غارة من مسيّرة استهدفت بلدة رب ثلاثين، فيما أطلق قذائف مدفعية على بلدات شقرا وطبريخا وكفرشوبا الجنوبية.
 
كما استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية المحرّمة دولياً.
 
رقم : 1149896
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