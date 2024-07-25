روسيا: لا خلاف مع "أوبك+".. وسنعوض تجاوز حصص إنتاج النفط الخام

وتجاوز إنتاج روسيا من النفط الخام في حزيران/يونيو الحصص التي حددتها مجموعة "أوبك+"، لكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت، أمس الأربعاء، بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في تموز/يوليو. وذكر نوفاك أن فائض الإنتاج مسألة ثانوية وأن روسيا على اتصال مستمر مع شركائها في المجموعة.

من جهتها أعلنت "أوبك+"، أمس الأربعاء، خططاً نهائية لروسيا والعراق وكازاخستان لتعويض فائض إنتاجها النفطي في النصف الأول من العام، في خطوة تتوقع المجموعة أن تزيل ما متوسطه 150 ألف برميل يومياً من الأسواق العالمية حتى أيلول/سبتمبر 2025.

وتخفّض "أوبك+" حالياً الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، بما يقارب 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة خطوات متفق عليها منذ أواخر 2022.

وفي اجتماعها الأخير في حزيران/يونيو، وافقت المجموعة على تمديد في التخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يومياً لمدة عام حتى نهاية عام 2025. إضافة إلى خفض 2.2 مليون برميل يومياً من قبل ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى أيلول/سبتمبر 2024.