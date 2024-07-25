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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 15:12
حلّ مجلس النواب في الأردن... والإنتخابات في هذا الموعد
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوماً للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين في تاريخ الأردن.
رقم :
1149908
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