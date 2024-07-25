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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 15:12

حلّ مجلس النواب في الأردن... والإنتخابات في هذا الموعد

حلّ مجلس النواب في الأردن... والإنتخابات في هذا الموعد
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوماً للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين في تاريخ الأردن. 
رقم : 1149908
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