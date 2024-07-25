"أوتشا": 257 قتيلاً حصيلة الانهيار الأرضي بإثيوبيا والعدد قد يرتفع إلى 500

ووقع انهياران أرضيّان في منطقة جوفا الجبلية بولاية جنوب إثيوبيا، يوم الاثنين، في أعقاب هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل ودفن المئات تحت أكوام من التراب، في حين تضاءلت فرص العثور على ناجين، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن معظم الوفيات وقعت بسبب الانهيار الأرضي الأول، تلاه انهيار أرضي ثان أدى إلى مقتل أشخاص كانوا يحاولون إنقاذ الناجين.

وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن التقديرات تشير إلى أن حصيلة الضحايا من المتوقع أن ترتفع لتبلغ نحو 500 قتيل.

وتعد الانهيارات الأرضية أمراً شائعاً خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، والذي يبدأ في شهر تموز/يوليو ويستمر حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الشهر الماضي إن "الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أدت إلى نزوح آلاف الإثيوبيين في الأشهر الأخيرة".