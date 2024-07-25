طائرات عسكرية روسية وصينية تجري دوريات مشتركة قرب ألاسكا

وجاء في بيان الوزارة أنّ مجموعة جوية مكونة من حاملات صواريخ استراتيجية "تو - 95 إم إس" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وقاذفات استراتيجية من طراز "هون-6 كا" تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دوريات جوية فوق مياه بحرَي تشوكشي وبيرنغ، والجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

وأضافت وزارة الدفاع، إن الغطاء الجوي تم توفيره بواسطة طائرات مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-35" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية امتدت إلى أكثر من خمس ساعات".

وشددت الوزارة على أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقاً لأحكام القانون الدولي؛ ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية، منوهة إلى أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها سالمة، بعد انتهاء مهمة الدورية الجوية المشتركة

وأكدت الصين أن الدورية المشتركة مع روسيا قرب ألاسكا لا تستهدف طرفاً ثالثاً.

وكانت القوات المسلحة الصينية والروسية قد بدأت تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشانجيانغ جنوبي الصين في أوائل الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ إن هذه التدريبات تجري وفقاً لخطة المشاركة العسكرية السنوية بين الصين وروسيا ووفقاً لاتفاق ثنائي.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية في بيانٍ لها، بأن التدريبات العسكرية الصينية - الروسية، ستساهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كِلا البلدين.

كذلك، بدأت القوات البحرية الصينية والروسية، في 17 تموز/يوليو الجاري، مناورات بحرية عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي وشرق المحيط الهادئ وشماله.