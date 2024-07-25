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الخميس 25 تموز 2024 ساعة 15:30

كنعاني: الشعار الاكثر سخرية الذي يردده قادة الغرب هو شعار حقوق الانسان

كنعاني: الشعار الاكثر سخرية الذي يردده قادة الغرب هو شعار حقوق الانسان
وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ان رئيس الوزراء المجرم لكيان مفبرك ومختلق وبعد تسعة اشهر من ارتكابه الابادة الجماعية وقتله الاطفال، بات اليوم في احضان حماته، وبذلك فان المحاولات الخادعة للحضارة الغربية التي بُذلت على مدى العقود لاظهار وجه بريء وانساني عنها للعالم قد تبددت، وسقط القناع عنها وبدا للعالم الطبيعة العنيفة والوحشية للسياسة الامريكية امام العالم اجمع.
 
واضاف أن اكثر الشعارات التي يتداولها زعماء امريكا واوروبا سخرية هو شعار حقوق الانسان. إن الحقوق الطبيعية للفلسطينيين بما فيها حق الحياة والتمتع بالامن والوصول الى الماء والغذاء والدواء والعلاج و... يتم اهدارها في قطاع غزة والضفة الغربية بافظع السبل امام مرأى العالم ويتم تقتيل الاطفال الفلسطينيين يوميا على يد جزار تل أبيب. وازاء كل هذه الجرائم، اصبحت الادارة والكونغرس الامريكيين يصفقون ويهللون لهذا الجزار.
 
واكد الناطق باسم الخارجية ان العار هي مفردة طفيفة بالنسبة لهذه الفضيحة.
رقم : 1149915
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