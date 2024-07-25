وزير الداخلية يدعو لعدم بقاء زوار الاربعين لاكثر من اسبوع في العراق

وابلغ وحيدي اليوم الخميس الصحفيين ان زيارة الاربعين مدرجة بشكل جاد على جدول اعمال البلاد موضحا ان الاجهزة المختلفة مهتمة بتحضير البنى التحتية اللازمة لهذه الزيارة.

واضاف ان محادثات جيدة اجريت هذه السنة مع الحكومة العراقية لزيارة الاربعين مثلما أن تنسيقا جيدا كان قد اجري العام الماضي بهذا الخصوص.

وتابع ان المسؤولين العراقيين اعلنوا جهوزيتهم لاستقبال الزوار.

وقال وزير الداخلية ان اكثر من 4 ملايين ايراني، زاروا العراق العام الماضي بمناسبة الاربعين الحسيني موضحا ان اكثر من 300 من رعايا الدول الاخرى عبروا الحدود الايرانية الى العراق لحضور زيارة الاربعين.