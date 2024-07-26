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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 07:11
بزشكيان: التصفيق لا يطهر المجرم من قتل الأبرياء والأطفال
وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس": "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا".
وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1150045
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