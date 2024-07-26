بزشكيان: التصفيق لا يطهر المجرم من قتل الأبرياء والأطفال

وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس": "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا".



وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.