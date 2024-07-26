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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 07:18

ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في إثيوبيا إلى 257 قتيلًا

ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في إثيوبيا إلى 257 قتيلًا
وأوضح في تقرير، أنّ "عمليّات الإغاثة تتواصل، ويحفر السكان بأيديهم أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "من المتوقّع أن ترتفع الحصيلة إلى 500 قتيل، استنادًا إلى المعلومات الّتي قدّمتها السّلطات المحليّة". ولفت إلى أنّ "هناك حاجة إلى إجلاء أكثر من 15 ألف شخص متضرّر، بمن فيهم 1320 طفلًا على الأقل، بالإضافة إلى 5293 امرأة حامل أو ولدت حديثًا".​​​

وهذا أسوأ انزلاق للتّربة تشهده إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الإفريقية (120 مليون نسمة). وكانت الحصيلة السّابقة الّتي أعلنتها السّلطات المحليّة مساء الثّلاثاء، هي 229 قتيلًا.
رقم : 1150046
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