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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 08:25

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل شرق مدينة غزة وشقة سكنية في حي الدرج وسطها، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما قصف طيران الاحتلال مبان سكنية عدة في منطقة المغراقة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء قصف طيران الاحتلال بلدة بني سهيلا بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39175 شهيداً أغلبيتهم من النساء والأطفال و90403 جرحى، فيما لا يزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
رقم : 1150051
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