زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب مدینة " كهوارة " في محافظة كرمانشاه غربي إيران

وقال مدير عام ادارة الازمات في محافظة كرمانشاه غرب ايران "افشين يكانة": أصيبت امرأة تبلغ من العمر 47 عاماً عقب زلزال الليلة الماضية وتم نقلها على الفور إلى المراكز الطبية.



وتابع أنه تم إرسال فريقي من الهلال الأحمر والطوارئ إلى موقع الزلزال في الدقائق الأولى، مشیرا: لحسن الحظ إن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية

وقال يكانة: في أعقاب الزلزال الذي وقع الليلة الماضية، تعرضت المباني المحيطة بمركز الزلزال للشقوق والأضرار.



ووقع الزلزال في مدينة دالاهو بالقرب من قرية سفرشاه بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وتبعد بلدة كهوارة عن مدينة كرمانشاه مركز محافظة كرمانشاه 90 كلم.