وزير النقل الفرنسي: حركة خطوط القطارات ستتعطل حتى نهاية الأسبوع وسنضطر لإلغاء عدد كبير من الرحلات

وأعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف"، عن تعرضها لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد بلبلة كبيرة".



وأوضحت الشركة، في بيان، أننا "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".



وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس"، أن "أعمال التخريب كانت منسقة بشكل واضح، ما يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس".