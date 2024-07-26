قيادي بحماس: هناك تنسيق وتعاون ونقل خبرات بين فصائل المقاومة

وأكد زاهر جبارين مساء أمس الخميس أن كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية التي وصفها بأنها كانت دوما خاصرة رخوة للاحتلال يبدع في أدوات نضاله ضد الاحتلال، لافتا إلى أن الضفة "لديها مخزون نضالي وجهادي من جميع أطياف شعبنا".



وشدد على أن حدة الفصائل هي أكبر صخرة تتحطم عليها أهداف الاحتلال وأشار إلى أنه لا خيار أمام أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة إلا العمل ضد الاحتلال "والقتال حتى الحصول على حرية شعبنا وحقوقه المسلوبة".



كما أكد جبارين على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته متحد خلف المقاومة، مؤكدا أن كل استطلاعات الرأي في الضفة تعطي الأفضلية لهذا الخيار.



ورد مسؤول حماس في الضفة عن تهديدات الاحتلال باستخدام الطيران في الضفة، "هذه التهديدات لا تخيفنا، نحن على يقين أن أبناء الضفة سيبقون منتفضين ويستمرون بالإبداع في كل وسائل المقاومة".