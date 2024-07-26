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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 10:20
وزير خارجية الصين سيلتقي نظيره الأميركي في لاوس
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي أن "الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك"، بدون أن تحدد تاريخ اللقاء.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1150079
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