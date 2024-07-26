وزير خارجية الصين سيلتقي نظيره الأميركي في لاوس

إسلام تايمز (الصين) - أعلنت السلطات الصينية أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) في لاوس.