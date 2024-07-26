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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 10:23

دمارٌ كبيرٌ خلّفه استهداف قوات الاحتلال المتواصل لخان يونس

دمارٌ كبيرٌ خلّفه استهداف قوات الاحتلال المتواصل لخان يونس
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، بين المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في تقرير عن آخر التطورات نشره مساء الخميس، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إن بلدات مدينة خانيونس تستهدف بشكل مكثف منذ 5 أيام، ففي بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس قصف الاحتلال اليوم منزلا يعود لعائلة “النمروطي” وأدى لارتقاء شهيدين.

وأشارة إلى أنه في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة “النجار” وأدى لارتقاء 6 شهداء، وفي حي الشيخ ناصر بخانيونس قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة”جرغون” وأدى لارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى، وفي قصف لقوات الاحتلال على منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس أدى لارتقاء 4 شهداء.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، أنه تم استهداف سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إجلاء مصاب بخان يونس باطلاق نار مكثف، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين محاصرين بمنطقة بلدة بني سهيلا لديهم جرحى ومرضى يطالبون بأجلائهم من المنطقة.

وحول ما يجري في مدينة غزة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني إن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة “النمر” جنوب مفترق ابو الامين بمنطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة وارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى.

وأضاف وقصف الاحتلال أيضا منزلا يعود لعائلة “ابو جياب” بمنطقة الشاطئ بجوار برج الوحدة غرب مدينة غزة أسفر عنه عدد من الجرحى، لافتاً إلى أن ️قوات الاحتلال الإسرائيلي قنصت مواطناً وقتلته أثناء تحركه لمنطقة الجنوب عبر شارع صلاح الدين بالقرب من “حاجز نيتساريم”.

وفي مدينة رفح، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الاحتلال قصف مفترق مصبح/ميراج الغربي شمالي مدينة رفح، ما أدى لارتقاء شهيد، وفي منطقة الشاكوش شمالي غربي مدينة رفح ارتقى شهيد جراء اطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه ولليوم الرابع عشر على التوالي لا زالت محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود.

وأشار إلى أنه لا زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة.

وبين أنه ولليوم 78 على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الخضار والفواكة والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال.
رقم : 1150080
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