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الجمعة 26 تموز 2024 ساعة 10:37

استطلاع لشركة إبسوس: أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن ترامب "كبير في السن" وغير مؤهل للرئاسة

استطلاع لشركة إبسوس: أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن ترامب "كبير في السن" وغير مؤهل للرئاسة
ووفقا للخبراء، أيد 51% من المشاركين في الاستطلاع أن "دونالد ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، متقدم في السن بما فيه الكفاية لأن يشغل منصبا في السلطة" بالولايات المتحدة. واتفق مع هذا التقييم 53% من الناخبين المسجلين الذين شملهم الاستطلاع، و80% من المستطلعين المؤيدين للحزب الديمقراطي، و21% من الأميركيين الذين يدعمون الجمهوريين.وعندما سئلوا عما إذا كان ترامب "ذو عقل سليم" حقا وقادر على معالجة القضايا المعقدة، أجاب 47% ممن شملهم الاستطلاع بالإيجاب.

وعن نفس السؤال حول القدرات العقلية للمرشحة الرئاسية الأميركية المحتملة من الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، البالغة من العمر 59 عاماً، أجاب 52% من المشاركين بالإيجاب.تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 22 إلى 23 تموز. وشارك فيه 1241 شخصا، من بينهم 1018 ناخبا مسجلاً.

وبحسب نتائج استطلاع آخر أجرته منظمة الأبحاث الأميركية "راسموسن ريبورتس" ومعهد هارتلاند" البحثي، يعتقد 6 من كل 10 ناخبين أميركيين أن تدهور الصحة العقلية للرئيس الأميركي، جو بايدن، يعرض أمن البلاد للخطر.
رقم : 1150082
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