‏المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ‏موقعي راميا وحدب يارون

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

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وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:44 من صباح يوم الجمعة 26-07-2024 تحركًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏