رئيس الوزراء الفرنسي علّق على عمليات التخريب في منشآت شركة القطارات

هذا وتعرضت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" ليل الخميس الجمعة إلى "هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها التي تشهد "اضطرابا شديدا"، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.



وقالت شركة السكك الحديد في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السرعة.



نتيجة لذلك، فإن حركة القطارات السريعة (تي جي في) على هذه المحاور الثلاثة تشهد "اضطرابات كبيرة"، وأضافت الشركة "نحن نقوم بتحويل بعض القطارات إلى الخطوط التقليدية ولكن سيتعين علينا إلغاء عدد كبير منها".