قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينياً في الضفة الغربية

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وشرق مدينة نابلس، ومدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت 20 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وأطراف مخيمها وسط إطلاق قنابل الغاز السام وتحليق الطيران المسيّر، بينما انتشر عدد من قناصة الاحتلال على أسطح عدة بنايات، ثم اعتقلت ثلاثة شبان واقتحمت قوات الاحتلال قريتي حوسان وكيسان في بيت لحم، حيث اعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام واحتجزت اثنين منهم لساعات طويلة خلال رعيهم الأغنام.



إلى ذلك، اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين عدة أحياء في مدينة الخليل والمناطق الأثرية وينابيع المياه في منطقة كنار ببلدة دورا، وعين ننقر، والبرج الأثري، حيث نفذوا جولات استفزازية فيها بحماية قوات الاحتلال.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 22 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم صحفي وطفل إضافة إلى أسرى سابقين.