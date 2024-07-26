اليونسكو تدرج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

وذكرت وكالة فرانس برس أن اليونسكو كتبت على موقعها الإلكتروني أن آثار دير القديس هيلاريون” تل أم عامر الواقعة على تلال ساحل النصيرات هي من أقدم مواقع الأديرة في الشرق الأوسط تعود إلى القرن الرابع”.



فيما أوضح مدير التراث العالمي إيلوندو لازاري أن “الطلب صدر عن فلسطين التي تعتبر اللجوء إلى اليونسكو الملاذ الوحيد لحماية الموقع من الدمار في الظروف الحالية”.



ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي عدواناً واسعاً على قطاع غزة تسبب بسقوط 39177 شهيداً أغلبيتهم من النساء والأطفال و90403 جرحى في حصيلة غير نهائية، كما تسبب العدوان بتدمير الأحياء السكنية والبنى التحتية من مستشفيات ومدارس ومؤسسات حكومية وغيرها.



وكانت “لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح” قررت في كانون الأول الماضي أن تشمل مجمع دير القديس هيلاريون الكائن إلى الجنوب من مصب وادي غزة بـ “الحماية المعزّزة المؤقتة”.