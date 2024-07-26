إريتريا تعلّق رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية اعتباراً من 30 سبتمبر

وقالت شركة الطيران الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" إن "الخطوط الجوية الإثيوبية تلقّت إخطاراً من هيئة الطيران المدني الإريترية عبر خطاب مؤرّخ في 21 تموز/يوليو 2024 يشير إلى تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى إريتريا اعتباراً من 30 (أيلول) سبتمبر 2024".

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم الكشف لنا عن الأسباب المحددة لهذا التعليق"، بحسب ما ذكر.

ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز" فإنه لم يرد وزير الإعلام الإريتري، يماني غبرميسكل، على الفور على طلب للتعليق.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة الطيران الإثيوبية إن "تعليق الرحلة كان مفاجئاً"، واصفاً الخطوة التي أقدمت عليها هيئة الطيران المدني في إريتريا بأن "الأمر الصادم والمحزن لشركات الطيران لدينا هو أنه قبل 15 يوماً فقط، في 8 (تموز) يوليو الجاري، تم إرسال خطاب إلينا يطلب زيادة عدد رحلاتنا الأسبوعية من 10 رحلات إلى 15"، وفق ما ذكر البيان.

وتحتل الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة المرتبة الأعلى في أفريقيا من حيث الإيرادات والأرباح من قبل "الاتحاد الدولي للنقل الجوي"، وهو هيئة صناعية عالمية.

يذكر أن الرحلات الجوية من إثيوبيا إلى إريتريا استُؤنفت في 2018 بعد عقدين من الزمن، في أعقاب اتفاق السلام بين الجارتين الذي منح رئيس الحكومة الإثيوبي، آبي أحمد، جائزة نوبل للسلام بعد عام.